Электромобиль, который несколько лет разрабатывали в компании Dyson, задумывался как британский ответ Tesla: это должен был быть внедорожник с дизайном в стиле современных Range Rover, разгоном до сотни за 4,8 секунды и рекордным запасом хода в 600 миль (965 км) на одном полном заряде. О проекте, закрытом осенью прошлого года, основатель и глава компании Джеймс Дайсон рассказал в интервью The Sunday Times.

Электромобиль, который несколько лет разрабатывали в компании Dyson, задумывался как британский ответ Tesla: это должен был быть внедорожник с дизайном в стиле современных Range Rover, разгоном до сотни за 4,8 секунды и рекордным запасом хода в 600 миль (965 км) на одном полном заряде. О проекте, закрытом осенью прошлого года, основатель и глава компании Джеймс Дайсон рассказал в интервью The Sunday Times.Dyson, больше всего известная как производитель высокотехнологичных пылесосов, фенов и сушилок для рук, объявила о планах создать электромобиль в 2017-м. Год спустя сообщили, что собирать машины будут в Сингапуре, а оснащаться они будут твёрдотельными батареями собственной разработки компании.Над проектом электромобиля Dyson трудились до 600 человек, а финансировал его главным образом сам основатель компании - в интервью инженер-миллиардер заявил, что потратил на разработку полмиллиарда фунтов стерлингов (около 600 млн долларов) из собственных средств. Однако в октябре 2019-го Дайсон понял, что электрокар выходит слишком дорогим в производстве, и проект нежизнеспособен.Тем не менее, глава Dyson настаивает, что время и деньги потрачены не впустую: компания продолжит разработку твердотельных аккумуляторов. Их планируется использовать не только в собственных продуктах, но и продавать другим компаниям, в том числе - автопроизводителям. Пригодятся, уверен Дайсон, и наработки в области искусственного интеллекта.Миллиардер сообщил, что у компании уже был рабочий прототип электрокара под кодовым названием N526, и он даже ездил на нем на закрытой от посторонних глаз территории. Автомобиль весил 2,6 тонны, а два 200-киловаттных мотора позволяли ему развивать скорость до 200 км/ч. Интервью главы Dyson The Sunday Times было приурочено к выпуску изданием очередного списка богатейших людей Великобритании, в котором Джеймс Дайсон впервые занял первое место. Его состояние оценивается в 16,2 млрд фунтов стерлингов (19,6 млрд долларов).