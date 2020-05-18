Новый этап снятия карантинных мер начинается во многих странах Европы. Власти Италии и Португалии объявили о постепенном возобновлении экономической деятельности. В Эстонии 18 мая снимают режим чрезвычайного положения. Он длился более двух месяцев. Возобновят работу и археологические площадки в Греции.

Новый этап снятия карантинных мер начинается во многих странах Европы. Власти Италии и Португалии объявили о постепенном возобновлении экономической деятельности. В Эстонии 18 мая снимают режим чрезвычайного положения. Он длился более двух месяцев. Возобновят работу и археологические площадки в Греции.Джорди Баскес уже два месяца в госпитале, один из которых провел в реанимации. Его жизнь почти остановилась. Врачи спасли. Сегодня в свои 61 он учится заново ходить и дышать самостоятельно."Когда просыпался, это было ужасно. Я мог только открывать глаза и двигать ресницами", — говорит Джорди.Так они со многими и общались. Ведь тяжелые больные держались только на аппарате искусственной вентиляции легких. Выписывать многих еще рано, уверены врачи. Без помощи медиков дома таким пациентам не обойтись. Потому нагрузка на клиники даже при снижении статистики новых заболевших — это лишь иллюзия. Как еще минимум месяц реабилитации для таких пациентов точно нужен."Как мы предполагаем, могут быть даже шрамы на легких, и мы должны наблюдать за ним дальше", — говорит врач отделения пульмонологии Ана Санчес Асофра.Потому сегодня Испания запускает начальный первый этап выхода из карантина не везде, а только там, где риск повторного хаоса в медучреждениях пройден. Это большая часть территории. Но самых крупных городов — Мадрида и Барселоны — в списке не будет как минимум до конца недели. Режим чрезвычайного положения минздрав планирует снова продлить. От своего плана отступать не намерены."Мы будем пробовать продлить этот режим на месяц, чтобы дойти до конечно этапа деэскалации, и будем использовать конституционные инструменты, как было при режиме изоляции. С 25 процентов новых заражений мы снизились до уровня 0,18 процента", — говорит министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.Деэскалация из трёх фаз. Фактически в испанском языке – эскалон. Это дословно "ступенька". Потому снятие ограничений не поэтапное, а поступенчатое и в каждой территории свое. Часть островов уже войдут во вторую, а там, где первая фаза, заработают торговые точки и террасы.Многие парки еще закрыты, чтобы избежать массового пребывания людей. Как видно, в таких территориях даже не введена первая фаза. Касается это и крупных городов Каталонии. Позади меня один из ресторанов, который вынес стулья и столы на улицу, но пока собирать гостей не спешит, потому что нет официального разрешения.Жители Испании смотрят на Италию. С понедельника здесь еще больше послаблений: разрешается коммерческая деятельность, в том числе бары, рестораны, непродовольственные магазины, салоны красоты при соблюдении установленных властями санитарных правил. Довольны ими не все. Рестораторы устраивают молчаливый митинг в самом центре Рима. Настоящая сенсация для Европы — с 3 июня Италия планирует открыть свои внешние границы, пока для многих стран ЕС. Главный вопрос не рано ли.Задумываются и в Португалии. Здесь заболевших в десять раз меньше, погибших — почти в 20 раз. И даже несмотря на такие цифры послабление постепенное. Население хочет вернуться на пляжи. Но до 6 июня власти просят об этом забыть. Чтобы зарубежные туристы вернулись, количество заболевших нужно снизить до нуля и привыкнуть жить в условиях новой реальности."Сейчас нам лучше быть готовыми к тому, что вирус станет обычным вирусом в нашей жизни . Если он не претерпит серьезных мутаций, то со временем люди приобретут иммунитет. Если у нас будет вакцина, будет еще лучше. А если ее нет, нам придется с ним жить, пока не приобретем естественный иммунитет. Нужно готовиться к этому сценарию", — говорит руководитель государственной службы здравоохранения Португалии Мария Фреитас.На этом фоне своей жизнью, кажется, живет Греция. Здесь уже пляжный сезон. И хоть официально меры безопасности введены — 40 человек на пляже в 1000 квадратных метров — в реальности в эту жару уже яблоку негде упасть.Правда, Греция опять же на фоне остальной Европы при своем небогатом бюджете, но быстро принятых ограничениях не довела ситуацию до катастрофы. Заболевших менее 3 тысяч, половина из которых уже выздоровела. Так что, может, и следующий этап запустят раньше.