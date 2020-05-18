Полузащитник футбольного клуба Челси Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией в минувшее воскресенье, 17 мая. Спортсмена обвиняют в нарушении режима самоизоляции. Как передает , футболист ..

Полузащитник футбольного клуба "Челси" Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией в минувшее воскресенье, 17 мая. Спортсмена обвиняют в нарушении режима самоизоляции.Как передает , футболист познакомился в социальных сетях с моделью и пригласил ее к себе домой. На следующий день девушка вызвала медиков в пентхаус спортсмена.В результате модель доставили в больницу. Отмечается, что в марте Каллум Хадсон-Одои переболел коронавирусом и должен был соблюдать режим самоизоляции.