12 мая планета отметила Всемирный день медицинской сестры. Он учрежден по инициативе англичан, которые так решили увековечить свою Флоренс Найтингейл.

12 мая планета отметила Всемирный день медицинской сестры. Он учрежден по инициативе англичан, которые так решили увековечить свою Флоренс Найтингейл. Именно в ее день рождения отмечается этот профессиональный праздник. И даже есть международная медаль Флоренс Найтингейл, которой награждают особо отличившихся медсестер. Среди награжденных есть и наши фронтовые сестры — героини Великой Отечественной.Флоренс родилась в богатой аристократической семье 200 лет назад – 12 мая 1820 года. В апреле 1855-го она прибыла в Крым в расположение британских войск, осаждавших Севастополь, выхаживать раненых британских солдат.В России, однако помнят, что к моменту прибытия Флоранс Найтингейл в Крым весной 1855-го раненых защитников Севастополя на поле боя уже несколько месяцев перевязывала сестра Даша — с сентября 1854 года. Даша Севастопольская — так вошла в историю первая в мире военная сестра милосердия.В самом начале Крымской войны дочь русского матроса, погибшего в Синопском сражении, урожденная Дарья Лаврентьевна Михайлова, продала оставшийся ей в наследство маленький домик под Севастополем, купила на все лошадь, повозку, бинты, а еще уксус и вино — так тогда промывали и дезинфицировали раны — остригла себе косы и двинулась к реке Альма, где в первой битве обороны Севастополя и приняла боевое крещение. Ее перевязочный пункт действовал прямо на поле боя, под свист английских нарезных пуль. А еще она вывозила раненых солдат и выхаживала их.В такой работе тогда была острая нужда. Вот как описывал положение участник Крымской войны знаменитый хирург Николай Пирогов: "Горькая нужда и медицинское невежество соединились в баснословных размерах".Даша стала примером для севастопольских патриоток — дочери, сестры и вдовы участников обороны, а также девицы и дамы благородного происхождения спасали раненых.Екатерина Грибоедова — сестра автора "Горя от ума" — и Екатерина Бакунина — дочь сенатора и внучатая племянница фельдмаршала Михаила Кутузова — были, по словам Пирогова, среди тех, кто "безропотно перенес все труды и опасности, бескорыстно жертвуя собою с геройством, которое бы сделало честь любому солдату". Ну а Даша Севастопольская была отмечена государем-императором золотой медалью "За усердие" на Владимирской ленте.Мы благодарны сегодня нашим медсестрам, которые героически плечом к плечу с врачами в труднейших, прямо-таки боевых условиях спасают людей от коварного коронавируса. И, конечно, мы в итоге победим его, а когда наступит момент награждения отличившихся, то среди прочего и медаль Даши Севастопольской была бы уместна. Пока такой медали нет, но она точно нужна. И смотрелась бы куда теплее, чем, конечно же, уважаемая награда имени Флоранс Найтингейл, ведь наши медсестры — наследницы богатой отечественной традиции.Но вернемся к Севастополю. По призыву Пирогова в ноябре 1854 года туда прибыли три отряда сестер милосердия Крестовоздвиженской общины Петербурга. Идея такого формирования принадлежит Великой княгине Елене Павловне — вдове Великого князя Михаила Павловича, младшего брата императоров Александра Первого и Николая Первого. А руководил фронтовыми сестрами в Севастополе Пирогов, считая их незаменимыми."Доказано уже опытом, что никто лучше женщин не может сочувствовать страданиям больного и окружить его попечениями, не известными и, так сказать, не свойственными мужчинам", — считал знаменитый хирург.Сестры Крестовоздвиженской общины — в большинстве своем дочери благородных семейств — работали в осажденном Севастополе самоотверженно. Из 120 героически погибли 17. В последствии знаменитый юрист и общественный деятель Анатолий Федорович Кони писал: "Так возникла первая в мире военная община сестер милосердия. В этом деле Россия имеет полное право гордиться своим почином. Тут не было обычного заимствования "последнего слова" с Запада, наоборот, Англия первая стала подражать нам, прислав под Севастополь мисс Найтингейл со своим отрядом".Благородную отечественную традицию с началом Первой мировой продолжила императрица Александра Федоровна — супруга Николая Второго. Сама Александра Федоровна, а также ее дочери великие княжны Ольга и Татьяна, закончив фельдшерские курсы, работали сестрами милосердия, ухаживая за ранеными в военных госпиталях, что развернули прямо в Царском Селе и лучших залах Зимнего дворца. Там поставили тысячу коек с лучшим на то время медицинским оборудованием, включая операционные. Забирать с фронта тяжелораненых императрица сама ездила на фронт в санитарном поезде.Из письма Александры Федоровны мужу Николаю Второму 20 ноября 1914 года: "Сегодня мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами. Они едва ли останутся мужчинами в будущем, так все пронизано пулями. Я все промыла, почистила, помазала иодином, покрыла вазелином, подвязала — все это вышло вполне удачно. Я сделала три подобные перевязки. Сердце кровью за них обливается, так это грустно. Будучи женой и матерью, я особо сочувствую им".Младшие дочери Александры Федоровны — Мария и Анастасия — пройдя домашнее обучение, работали в госпитале сиделками и, по воспоминаниям врачей, "не играли в сестер, а были ими в лучшем значении этого слова".В Великую Отечественную на фронтах раненых спасали в общей сложности полмиллиона военных медсестер и санинструкторов. По жестокости гитлеровцы превзошли всех. Фронтовым сестрам приходилось брать в руки оружие. Не случайно сотни тысяч из них награждены боевыми орденами и медалями, включая Золотые звезды Героев Советского Союза.Об ужасах той войны говорит, например, подвиг Героя Советского Союза, старшины медицинской службы Ксении Константиновой. В 1943-м, оставшись с ранеными, пока ее подразделение пошло в атаку, завидела десятки приближавшихся немцев. Единолично вступила в бой, имея лишь автомат ППШ и связку гранат. Когда боеприпасы кончились, Ксения была уже ранена в голову, но успела уничтожить более 20 фашистов. Схвачена. Изверги пытали ее — выкололи глаза, отрезали нос и грудь. Когда наши вернулись, то обнаружили истерзанное тело, прибитое колом к земле. Честно говоря, думал, доставлять ли таким рассказом кому-то душевный дискомфорт, но такой ведь была та война, которую не забыть.Сегодня российские медсестры тоже на самом переднем крае. Счет погибшим идет на десятки. О точных цифре говорить рано — она все еще растет. Но вот лишь некоторые из медсестер, кто отдал за нас жизнь:- Авдонина Татьяна Николаевна (НИИ скорой помощи, Петербург);- Канайкина Татьяна Викторовна (Республиканская больница, Саранск, Мордовия);- Кледова Валентина Александровна (горбольница в Мытищах, Подмосковье);- Тышко Мария Сергеевна (госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург);- Мерзоева Лариса Гайрабековна (Центральная райбольница, Ачхой-Мартан, Чечня).Мы назвали конкретные имена, чтобы не прятаться за сухие цифры. Россия продолжает терять медиков — врачей, медсестер и санитарок. Будем соблюдать правила — спасем тех, кто спасает нас.