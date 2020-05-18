Глава ФРС США Джером Пауэлл в интервью CBS News допустил 20%-е падение ВВП страны и рост уровня безработицы до 25% во II квартале этого года.

Глава ФРС США Джером Пауэлл в интервью CBS News допустил 20%-е падение ВВП страны и рост уровня безработицы до 25% во II квартале этого года. При этом руководитель американского центробанка отметил, что к затяжному кризису это не приведет."Там много вероятностей​​​. Но эти цифры – эти цифры звучат правдиво в части того, до какого уровня (может дойти безработица)", — заявил Пауэлл. Между тем, по итогам апреля показатель достиг 14,7%.При этом председатель ФРС полагает, что повторение Великой депрессии 1930-х годов исключено, отметив, что фискальная политика, которая "помогает предприятиям избежать неплатежеспособности, а также оказывает аналогичную поддержку отдельным гражданам", обеспечит экономике США сильное восстановление после кризиса, хотя глава Федрезерва допустил, что финансовую поддержку американских семей, возможно, придется продлить еще на 3-6 месяцев.Как писали ранее "33Live.Ruру", Джером Пауэлл также отметил, что полное восстановление американской экономики может затянуться до конца 2021 года и решающим фактором для него может стать создание вакцины от коронавируса.