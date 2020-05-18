Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России начнут открываться кинотеатры, спортзалы и прочие заведения, приостановившие работу из-за эпидемии коронавируса. По ее словам, это произойдет после того, как будут пройдены все три этапа снятия ограничений.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России начнут открываться кинотеатры, спортзалы и прочие заведения, приостановившие работу из-за эпидемии коронавируса. По ее словам, это произойдет после того, как будут пройдены все три этапа снятия противовирусных ограничений, обозначенные ведомством.
"Для того, чтобы такие места заработали, нужно пройти все три этапа. В наших методических рекомендациях написаны три этапа: определенные послабления", – рассказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Она пояснила, что на первом этапе снятия ограничений гражданам можно будет гулять и заниматься спортом на улице, но максимум вдвоем и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе начнут открываться магазины и заведения в сфере услуг.
"И только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли", – отметила Попова.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что на всех трех этапах граждане обязаны будут носить защитные маски в общественных местах. Также продолжат действовать меры дезинфекции и "бережное отношение к людям старшего возраста". Те, кто находится в группе риска, по-прежнему должны будут по максимуму соблюдать изоляцию.
С начала пандемии COVID-19 в мире заболели около 4,5 миллиона человек, свыше 305 тысяч умерли. В России, последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано почти 290,7 тысячи случаев заражения. При этом выздоровели более 70,2 тысячи человек, умерли 2,7 тысячи.