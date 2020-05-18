Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России начнут открываться кинотеатры, спортзалы и прочие заведения, приостановившие работу из-за эпидемии коронавируса. По ее словам, это произойдет после того, как будут пройдены все три этапа снятия ограничений.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России начнут открываться кинотеатры, спортзалы и прочие заведения, приостановившие работу из-за эпидемии коронавируса. По ее словам, это произойдет после того, как будут пройдены все три этапа снятия противовирусных ограничений, обозначенные ведомством."Для того, чтобы такие места заработали, нужно пройти все три этапа. В наших методических рекомендациях написаны три этапа: определенные послабления", – рассказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".Она пояснила, что на первом этапе снятия ограничений гражданам можно будет гулять и заниматься спортом на улице, но максимум вдвоем и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе начнут открываться магазины и заведения в сфере услуг."И только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли", – отметила Попова.Глава Роспотребнадзора уточнила, что на всех трех этапах граждане обязаны будут носить защитные маски в общественных местах. Также продолжат действовать меры дезинфекции и "бережное отношение к людям старшего возраста". Те, кто находится в группе риска, по-прежнему должны будут по максимуму соблюдать изоляцию.С начала пандемии COVID-19 в мире заболели около 4,5 миллиона человек, свыше 305 тысяч умерли. В России, последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано почти 290,7 тысячи случаев заражения. При этом выздоровели более 70,2 тысячи человек, умерли 2,7 тысячи.