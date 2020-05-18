Инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает падения ВВП Индии на 45% по итогам II квартала текущего года, однако затем может последовать резкий взлет на 20%.

Инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает падения ВВП Индии на 45% по итогам II квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. В своем новом обзоре эксперты банка отмечают, что такую высокую цену Индии придется заплатить за практически полную блокировку экономики из-за пандемии коронавируса.Однако затем, уже в III квартале, может последовать резкий взлет на 20%, считают аналитики. А за скачком последует уже гораздо более медленный процесс дальнейшего восстановления.В целом банк прогнозирует, что ВВП Индии в текущем финансовом году снизится на 5%, что станет самым глубоким экономическим спадом, который когда-либо был в Индии.Как писали ранее "33Live.Ruру", правительство Индии анонсировало выделение масштабного пакета финансовых стимулов, направленных на поддержание экономики. Как заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, в общей сложности на эти цели будет направлено около 10% ВВП – $266 миллиардов. Правда, эксперты отмечают, что речь идет и об уже утвержденных пакетах мер, в том числе и об интервенциях местного центробанка, стремящегося поддержать ликвидность.Между тем, как отмечает Financial Times, несмотря на жесткие ограничения, распространение коронавируса в Индии на спад не идет. Издание отмечает, что болезнь стремительно движется по густонаселенным трущобам: по состоянию на 17 мая в стране было зарегистрировано более 95 660 подтвержденных случаев заражения и около 3 тысяч летальных исходов.