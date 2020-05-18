Мощный прорыв магистрального трубопровода произошел в Новосибирске, в результате несколько машин оказались повреждены взмывшими в небо грунтом и кирпичами, а улицы залиты водой. Досталось и расположенной в нескольких десятках метров камере наблюдения, которая и записала момент образования гейзера.

Мощный прорыв магистрального трубопровода произошел в Новосибирске, в результате несколько машин оказались повреждены взмывшими в небо грунтом и кирпичами, а улицы залиты водой. Досталось и расположенной в нескольких десятках метров камере наблюдения, которая и записала момент образования "гейзера".Инцидент произошел около 16:30 17 мая во время гидравлических испытаний на парковке рядом с домом №24/1 по улице Кошурникова. На кадрах видно, как столб воды пробил асфальт и залил оказавшиеся поблизости машины грязью. К тому моменту, когда перекрыли подачу воды на магистральном трубопроводе, окрестные улицы были затоплены.Никто из людей не пострадал, повреждения получили несколько машин, сумму нанесенного ущерба только предстоит установить.