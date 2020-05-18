Ограничения, введенные Вашингтоном в пятницу, которые якобы направлены на решение проблем кибербезопасности в США, на самом деле направлены на защиту американского господства в глобальных технологиях, заявил топ-менеджер Huawei Technologies Co.

Ограничения, введенные Вашингтоном в пятницу, которые якобы направлены на решение проблем кибербезопасности в США, в реальности направлены на защиту американского господства на мировой технологической арене, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы подразделения Huawei по выпуску потребительской электроники Ричарда Ю."Так называемые "причины, связанные с кибербезопасностью", — это всего лишь оправдание", — написал Ричард Ю в своем аккаунте в WeChat. "Ключевой проблемой является угроза технологической гегемонии США", — добавил он.В понедельник Huawei проведет ежегодный брифинг в Шэньчжэне, где традиционно обсудит свои новейшие продукты и расскажет о развитии бизнеса.В пятницу администрация Трампа открыла новый фронт в войне с китайским хайтеком, запретив любому производителю полупроводников, использующему американское оборудование, поставлять продукцию Huawei без разрешения правительства США. Это означает, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC) и другие вендоры будут отрезаны от китайской компании.TSMC уже приостановила прием новых заказов от Huawei Technologies в ответ на ужесточение экспортного контроля со стороны США, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники. Договоренности, принятые до введения запрета, могут быть исполнены, если чипы отгрузят до середины сентября. Эксперты отмечают, что для TSMC это трудное решение, так как Huawei является вторым крупнейшим клиентом компании, но вендор должен следовать правилам США.Новые рестрикции вызвали осуждение со стороны Пекина. Китай готов принять ряд контрмер против американских компаний в ответ на планы по блокированию поставок полупроводников. Техкомпании США могут войти в список "ненадежных организаций", могут начаться расследования и введение ограничений в отношении таких американских компаний, как Apple, Cisco, Qualcomm, а также приостановление закупки самолетов Boeing, сообщил изданию Global Times источник, близкий к китайскому правительству.The Global Times издается официальной газетой правящей Коммунистической партии Китая People's Daily. Хотя Global Times не является официальным рупором партии, считается, что ее взгляды отражают взгляды ее лидеров. Упомянутые американские компании, включая Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing, сильно зависят от китайского рынка.Министерство торговли Китая объявило в мае прошлого года, что Китай выпустит свой собственный список, ориентированный на иностранные компании, которые серьезно подрывают законные интересы китайских компаний.В список "ненадежных компаний" будут включены иностранные организации, физические лица и компании, которые блокируют или перекрывают цепочки поставок, или принимают дискриминационные меры по некоммерческим причинам, и когда их действия ставят под угрозу бизнес китайских компаний, а также глобальных потребителей и компаний, сообщил представитель Минторга КНР Гао Фэн на пресс-конференции в 2019 году.В список также будут включены иностранные компании, которые наносят фактический или потенциальный ущерб китайским компаниям и отраслям промышленности. Угроза или потенциальная угроза национальной безопасности Китая также является причиной для включения в список, говорил Чжи Лусюн (Zhi Luxun), глава Бюро по контролю за промышленностью, безопасностью, импортом и экспортом в июне 2019 года.Администрация Трампа видит в Huawei угрозу кибербезопасности, которую китайская компания отрицает. Последние ограничения принесут новые сложности в и без того непростую международную экосистему производства полупроводниковой продукции, в попытке сдержать Huawei и технологический подъем Китая, отрезав его от жизненно важного технологического оборудования. Потребительское подразделение Ричарда Ю, скорее всего, пострадает больше всего, так как полагается на продукцию TSMC для своих самых передовых продуктов. Акции поставщиков Huawei, включая TSMC, AAC Technologies Holdings Inc. и Sunny Optical Technology Group Co., в понедельник снижаются.США уже внесли Huawei в "черный список" в прошлом году, что помешало американским компаниям поставлять без специальной лицензии софт и аппаратное обеспечение китайской компании. Последний шаг ужесточает эти ограничения, чтобы помешать производителям чипов — американским или иностранным — производить с Huawei и ее дочерней компанией HiSilicon новейшие чипы, которые нужны при производстве смартфонов и телеком-оборудования.