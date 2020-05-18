Седьмой сезон шоу Холостяк подходит к концу. Остались лишь две девушки, которые борются за расположение главного героя проекта Антона Криворотова.

Седьмой сезон шоу "Холостяк" подходит к концу. Остались лишь две девушки, которые борются за расположение главного героя проекта Антона Криворотова.17 мая в эфире телеканала ТНТ показали предпоследний эпизод шоу "Холостяк". Стоматолог Антон Криворотов отдал розы тем участницам проекта, которым удалось произвести большее впечатление на него и его родителей.Молодой человек знакомил участниц с мамой и папойв последний момент. Его родители пытались найти общий язык с девушками. 20-летняя модель Елизавета Адаменко считает, что мнение родственников особенно повлияло на выбор молодого человека в полуфинале.26-летняя участница Барбара Пино из Гаваны отметила, что очень хотела получить цветок от Криворотова в полуфинале. Однако случилось то, чего ожидать девушка не могла. На церемонии Антон подарил первую розу именно ей, пишет ."Думаю, что он нервничал… Но как мужчина виду не подавал", – заметила Барбара.17 Май 2020 в 12:07 PDTВ результате проект покинула Анастасия Ковалева. Участница не получила заветную розу от Антона Криворотова. Она вынуждена была вернуться домой, так и не попав в финал шоу. Позже главный герой признался, что до последнего не знал, с кем ему предстоит расстаться.