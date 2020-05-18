Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 8 926 человек – это самый низкий показатель за последние несколько недель. Эксперт по вопросам здравоохранения Александр Эдигер объяснил, благодаря чему удалось снизить число заболевших.

Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 8 926 человек – это самый низкий показатель за последние несколько недель. Эксперт по вопросам здравоохранения Александр Эдигер объяснил, благодаря чему удалось снизить число заболевших.Наступление так называемого плато эпидемии коронавируса в России специалисты прогнозировали еще на Пасху. Позже сроки сдвигались: одни предсказывали, что пик наступит в конце апреля, другие говорили о первой половине мая.Символично, что позитивной динамики в борьбе с коронавирусом удалось достигнуть к 9 мая. Ко Дню Победы ежедневное выявляемое число заболевших стабилизировалось в районе 10-11 тысяч, затем началось плавное снижение.Эксперт по вопросам здравоохранения движения "Сильная Россия", врач Александр Эдигер убежден: наша страна вышла на долгожданное плато. В комментарии для "Дни.ру" он назвал несколько факторов, которые позволили достичь успеха в борьбе с эпидемией коронавируса.Прежде всего эксперт отметил серьезные масштабы тестирования, а также принятые противоэпидемиологические меры в столице и регионах. Кроме того, свою роль сыграло эффективное взаимодействие властей и медиков, подчеркнул Эдигер.К прогнозам о второй волне эксперт относится скептически. "Предсказания о ней лишены подробностей: что это за вторая волна, почему она должна возникнуть, когда, каковы факторы и предпосылки, люди будут заражаться тем же вирусом или какой-то гипотетической мутацией?" – задался вопросами специалист.Согласно модели математического регулирования, представленной Уфимским авиационным университетом и Башкирским медицинским университетом, пик эпидемии коронавируса в России был достигнут 8-9 мая, сообщает РБК. 11 мая президент Владимир Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней, в регионах начали отменять ограничения.Но расслабляться рано. Эпидемия не уйдет с наступлением жаркой погоды, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Жить с некоторым набором ограничений гражданам придется еще долго, считает она.18 Май 2020 в 12:43 PDT