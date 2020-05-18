Звезда отечественного кино и сериалов поделилась прекрасным настроением с фанатами. Мария Порошина показала, как зажигает с наследниками.

Звезда отечественного кино и сериалов поделилась прекраснымнастроением с фанатами. Мария Порошина показала, как зажигает с наследниками.Актриса принимает участие в проекте "Танцы со звездами",который транслируется на телеканале "Россия 1". Накануне состоялся выход очередноговыпуска телешоу. Программа шла в записи, поэтому Мария Порошина смотрела еедома, вместе с детьми.Судя по всему, происходящее на экране так впечатлилоартистку и ее наследниц, что они пустились в пляс. В личном "Инстаграм"Порошина опубликовала свежее видео. В кадре Мария и ее дочки, Аграфена и Глафира,весело танцуют.В комментариях к публикации поклонники поблагодарили Марию Порошину заотличное выступление на шоу. Не могли пользователи Сети обойти вниманием детейзвезды сериалов."Маша! Великолепно! Какие классные девчули!!!🌹✨❤️☀️ (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сколько энергии... Браво😊", "Офигеть,как двигаетесь👍👍👍👍", "Вот так... мама не отстаетот своих непосед!!! Браво!!! Так держать!!!🥀🥀🥀","А мы также дома танцуем!!!", "Как приятно на вас смотреть, танцуют все!!👍👍👍👏👏", – отмечали пользователи Сети.Напомним,у Марии Порошиной пятеро детей. Старшей дочери актрисы, Полине, уже 24 года. Первенцазнаменитость родила от коллеги по цеху Гоши Куценко. В браке звезды с актером Ильей Древновымпоявились Аграфена, Глафира, Серафима. Полтора года назад вновьстала мамой. Знаменитость родила сына Андрея. Личность отца мальчика артисткаскрывает.