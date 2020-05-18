С довольно большим отрывом по количеству заражённых «лидирует» город Владимир

По состоянию на утро 18 мая во Владимирской области зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки анализы ещё 99 жителей региона дали положительный результат на COVID-19.С довольно большим отрывом по количеству заражённых «лидирует» город Владимир. Меньше всего случаев коронавируса было выявлено в Красной Горбатке.352 – во Владимире;295 – в Петушинском;254 – в Гусь-Хрустальном;170 – в Александровском;166 – в Ковровском;160 – в Муромском;95 – в Кольчугинском;62 – в Судогодском;58 – в Собинском;50 – в Юрьев-Польском;49 – в Киржачском;31 – в Меленковском;31 – в Камешково;24 – в Суздальском;22 – в Вязниках;7 – в Радужном;6 – в Гороховецком;5 – в Селивановском.