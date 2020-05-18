В Кремле пока не определились со сроками проведения Прямой линии с Владимиром Путиным.

В Кремле пока не определились со сроками проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным"."Сроки проведения по понятным причинам пока не определены", — заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос."Прямая линия" проходит с 2001 года. В последние годы президент отвечал на вопросы россиян в июне месяце. По итогам программы Владимир Путин обычно оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.В настоящее время в России в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 действуют различные ограничения на проведение массовых мероприятий.12 мая стало известно, что коронавирусом заболел и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.