18.05.2020

2020-05-18 12:25:04

Крупный пожар уничтожил несколько хозпостроек в Гусь-Хрустальном районе

В результате пожара в Гусь-Хрустальном районе выгорел блок хозпостроек на площади 800 квадратных метров. К счастью никто не пострадал. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, сообщение о возгорании на улице Мира в поселке Уршельский поступило накануне в 18.15. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона. Общая площадь пожара составила 800 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекались 7 единиц техники, 21 человек.