Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лауреатов сезона в индивидуальных номинациях. Лучшим снайпером признан нападающий Кирилл Капризов, лучшим бомбардиром стал форвард Динамо Вадим Шипачев.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лауреатов сезона в индивидуальных номинациях. Лучшим снайпером признан нападающий Кирилл Капризов, лучшим бомбардиром стал форвард "Динамо" Вадим Шипачев.Как сообщает пресс-служба КХЛ, в связи с досрочным завершением сезона обладатели наград определены по итогам регулярного чемпионата.Капризов в текущем сезона в составе ЦСКА принял участие в 57 матчах, в которых забросил 33 шайбы и отдал 29 передач. А на счету Шипачева 65 очков (17+48) в 61-й игре за "Динамо".2-й раз подряд нападающий @hccska Кирилл Капризов (33 гола) стал лучшим снайпером сезона! #KHLAwards pic.twitter.com/fmYgPtXQoX— КХЛ (@khl) May 18, 2020"Это очень здорово и приятно, но это не получилось бы без моих партнеров по команде", – сказал Капризов. "Безусловно, приятно финишировать первым среди бомбардиров "регулярки". Сезон получился хорошим как для меня, так и для "Динамо", – заявил Шипачев.Капитан @dynamo_ru Вадим Шипачёв набрал 65 (17+48) очков и стал лучшим бомбардиром сезона. #KHLAwards pic.twitter.com/k7yULKeQOB— КХЛ (@khl) May 18, 2020Самым результативным защитником стал Микко Лехтонен из "Йокерита", финн набрал за регулярный чемпионат 49 (17+32) очков. Приз "Лучшая тройка" забрали нападающие "Динамо" Андре Петерссон – Вадим Шипачев – Дмитрий Яшкин, которые на троих забросили 34 шайбы.