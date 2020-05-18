Таксист спас мужчину, атакованного медведем в Ярославле – водитель увидел, как животное напало на прохожего, и отпугнул хищника при помощи клаксона, после чего доставил пострадавшего в больницу. К счастью, жертва нападения отделалась сравнительно легкими повреждениями.

В ночь на понедельник, 18 мая, медведь атаковал человека на улице Панина в Ярославле. Визит хищника в город запечатлел очевидец и зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.Как сообщают местные СМИ, 26-летний Евгений З. возвращался домой и внезапно ему навстречу вышел медведь. Хищник напал на человека и укусил его за ногу. От возможной гибели Евгения спас таксист, случайно оказавшийся поблизости.Водитель не растерялся и начал сигналить и мигать фарами. После этого он подобрал пострадавшего и доставил его в больницу. Мужчина отделался сравнительно легкими травмами и после оказания помощи был отпущен домой. Сейчас он ищет таксиста, чтобы отблагодарить его за судьбоносное вмешательство.После этого медведь скрылся, предположительно он покинул пределы населенного пункта и вернулся в лес.