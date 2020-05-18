Стали известны последние новости об увеличении данных официальной статистики распространения коронавируса в России. По состоянию на 18 мая 2020 года можно констатировать прохождение пика эпидемии.

Стали известны последние новости об увеличении данных официальной статистики распространения коронавируса в России. По состоянию на 18 мая 2020 года можно констатировать прохождение пика эпидемии.К 18 мая 2020 года коронавирус в России успел затронуть 290678 человек. За последние сутки это число увеличилось на 8926 пациентов. За это же время выздороветь смогли 2836 человека и был зафиксирован 91 летальный исход.Отметим, подобные данные статистики могут указывать на прохождение нашей страной пика эпидемии. Напомним, ранее практически каждый день специалисты регистрировали рекорды скорости распространения коронавируса в России. Сейчас же, судя по данным последних дней, речь идет о постепенном снижении этого показателя.Коронавирус в Москве за сутки был обнаружен у 3238 человек. Таким образом, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом в столице составляет 146 062.Напомним, последние новости о коронавирусе в России и мире показывают, что скорость распространения эпидемии начинает постепенно замедляться. Однако говорить о победе над болезнью пока рано.Эксперты сходятся во мнении, что переломным моментом станет создание вакцины от коронавируса. До этих пор болезнь будет оставаться ощутимой угрозой и продолжит сказываться на повседневной жизни людей во всем мире.Вакцина от коронавируса уже проходит стадию клинических испытаний в России. Ожидается, что к сентябрю наступит время регистрации препарата, после чего его могут начать применять повсеместно. Это станет поворотной точкой в борьбе с эпидемией.14 Апр 2020 в 10:39 PDT