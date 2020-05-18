18.05.2020

2020-05-18 22:50:03

Международный день музеев во Владимирской области отмечается в особом режиме

Сегодня отмечается Международный день музеев. И впервые в этот день настолько расширяются музейные границы: не выходя из дома, можно побывать и в Эрмитаже, и в Лувре, пройтись по галерее Старых Мастеров в Дрездене и оценить новую экспозицию Владимирского музея хрусталя.

В этом году темой международного дня стали разнообразие и инклюзия. Музеи как пространство равных возможностей стали открыты для каждого, у кого есть доступ в интернет. Большинство событий и туристических аттракционов перешли в онлайн-формат.

Эксклюзивные интервью с музейными работниками и интересные факты об искусстве можно найти на портале культура.рф. Здесь - истории любви известных художников. Русская классика, зашифрованная в эмодзи. Тест, в котором можно угадать известную картину по уничижительному отзыву критика. И главное - виртуальные туры по музеям России с бесплатным аудиогидом.

Современные технологии позволяют мгновенно оказаться в любой точке мира. Находясь во Владимире, посетим, например, Русский музей. Благодаря приложению «Артефакт» можно не только находясь в музее в режиме дополненной реальности узнать что-то об экспонатах, но и примерить шедевры мировых коллекций - как они смотрелись бы у вас дома. Музеи нашего региона тоже активно осваивают интернет-пространство. На сайте Гороховецкого историко-архитектурного музея размещен квест в виртуальной реальности под названием "Лабиринт историй и загадочных артефактов". Пройдя по улицам Гороховца и найдя зашифрованные символы, нужно составить кодовое слово. Тем, кто преуспел - организаторы обещают подарить редкую книгу, выпущенную Гороховецким музеем. А во Владимире в эти дни готовится к открытию обновленный музей хрусталя.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «В стеклянных предметах можно прочитать историю страны. За именами мастеров, за профессиями таятся удивительные истории - шлифовальщики, художники, мастера. Это не профессия, это — судьба».

В эти выходные музеи региона присоединились к акции "Ночь музеев". Она также прошла в интернет-пространстве и помимо знакомства с новыми музейными форматами, стала ещё и возможностью посмотреть интересные экспозиции, не отстояв перед этим очередь. И всё же, как отмечают сами музейные работники, живого общения с посетителями не хватает.

Виктор Куприянов, директор муромского интерактивного»Кибер-музея»: «как только будет возможность, приглашаем вас посетить кибер-музей. Приходите всей семьёй, берите бабушек, дедушек, а мы постараемся обеспечить вам хорошее настроение».

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Может быть, эти последние два месяца показали нам, что как мы нужны друг другу - и вдруг стало ясно, что мы все очень хотим ходить на работу и даже иногда задерживаться. И вдруг стало понятно, что когда много посетителей - это не только много работы, но это ещё и очень много радости».

В онлайн-формате пройдет с 27 по 29 мая и международный фестиваль "Интермузей-2020". В этом году его тема - "Хранители мира" - посвящена юбилею Победы.

Екатерина Максимова, «Вести-Владимир».