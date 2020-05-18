Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Мы видим в этом итог той планомерной работы, которая велась в России в течение последних двух месяцев, — подчеркнул премьер.

Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Глава правительства отметил, что ситуация с распространением COVID-19 остается непростой, однако, "по самым осторожным оценкам, динамика позитивная". Он отметил, что все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц."Мы видим в этом итог той планомерной работы, которая велась в России в течение последних двух месяцев", — подчеркнул премьер.Также важную роль сыграла самоизоляция, которая позволила выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в некоторых странах.Совещание прошло в режиме видеоконференции. Сам Мишустин продолжает находиться в больнице после того, как его тест на коронавирус оказался положительным. Также свое лечение продолжает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В настоящее время в России зафиксировано более 290 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2722 пациентов скончались. Оперштаб отмечает, что постепенно снижается прирост новых случаев болезни.