Сокровища, купленные у ненастоящих рабочих, оказались фальшивыми – мужчина заплатил мошенникам 710 тысяч рублей за клад, но вместо ценных монет получил подделки. Полицейским уже удалось задержать одного из преступников, скрывавшегося на территории другого региона.

Житель Красноярска стал жертвой ушлых мошенников, разбогатевших за его счет на крупную сумму – мужчина пришел в полицию, поведал о своей промашке и попросил стражей порядка о помощи.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, к руководителю одной из городских медицинских организаций наведались двое незнакомых ему граждан, одетых, для большей убедительности, в строительные спецовки.Визитеры рассказали, что в ходе проведения земляных работ им посчастливилось обнаружить клад – самовар, заполненный дореволюционными монетами и другими предметами, имеющими ценность.Мужчина посмотрел фотографии находки, сделанные на смартфон, и впоследствии купил самовар со всем содержимым за 710 тысяч рублей. Новый владелец клада поспешил в антикварный магазин, чтобы узнать стоимость сокровищ, но эксперт был вынужден расстроить покупателя новостью о том, что в его руках оказались подделки.Полицейским, возбудившим дело по статье "Мошенничество", уже удалось найти одного из злоумышленников – его задержали в Челябинске. В настоящее время ведутся поиски второго участника преступления.