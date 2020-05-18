Экс-футболист самарских Крыльев Советов Александр Соболев окончательно стал игроком московского Спартака. Красно-белые приняли решение активировать опцию выкупа трансфера нападающего у клуба с берегов Волги и подписать с ним долгосрочный контракт.

Экс-футболист самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев окончательно стал игроком московского "Спартака". "Красно-белые" приняли решение активировать опцию выкупа трансфера нападающего у клуба с берегов Волги и подписать с ним долгосрочный контракт.Ранее инсайдеры сообщали, что личный контракт Соболева со "Спартаком" может быть рассчитан на 4 года, а зарплата форварда составит 1,2 млн евро или 950 млн рублей за сезон, однако никаких подтверждений этому не было. И сейчас официальный сайт клуба сообщил о долгосрочном контракте, но подробности соглашения не сообщаются.Будучи в московском клубе на правах аренды Соболев провел всего 4 матча в премьер-лиге и Кубке России, сделав 2 голевые передачи. В первой части чемпионата нападающий в 18 матчах за "Крылья Советов" забил 10 голов.