Власти Москвы вернут самозанятым 495 миллионов руб. налогов, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Власти Москвы вернут самозанятым 495 миллионов руб. налогов, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.Эти налоги уплачены в 2019 году с профессионального дохода, полученного самозанятыми в Москве. Выплаты получат 194 тысячи человек. Эта одна из мер, которую предложил президент РФ 11 мая. Самозанятые получат и налоговый капитал в размере одного МРОТ.По данным на 1 мая 2020 года, в Москве в качестве самозанятых зарегистрировано 275 тысяч человек с налогооблагаемым доходом свыше 54 миллиардов руб.В целом государство компенсирует самозанятым гражданам в России около 17 миллиардов руб. Самозанятые получат обратно уплаченные в прошлом году налоги, в среднем — 5% от общего дохода. Максимальный размер выплат может превысить 100 тысяч руб.Самозанятые стали первой категорией предпринимателей в России, которые получат прямые денежные выплаты от государства. Размер выплат зависит напрямую о того, насколько успешно велась деятельность в прошлом году. Механизм простой: всем вернут фактически уплаченные налоги.Предыдущие меры поддержки бизнеса самозанятых фактически никак не касались. На то есть причины, в основном законодательные.Самозанятые облагаются 4%- и 6%-ми налогами. Если ежемесячный доход составляет, к примеру, 110 тысяч руб. – умножаем его на 12 и высчитываем процент. Размер выплаты при таком доходе в прошлом году составит от 53 тысяч до 79 тысяч руб. соответственно. Кто больше платил — больше и получит.В марте 2020 года Госдума предоставила регионам право самостоятельно вводить налог для самозанятых.