Власти Москвы вернут самозанятым 495 миллионов руб. налогов, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
Власти Москвы вернут самозанятым 495 миллионов руб. налогов, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
Эти налоги уплачены в 2019 году с профессионального дохода, полученного самозанятыми в Москве. Выплаты получат 194 тысячи человек. Эта одна из мер, которую предложил президент РФ 11 мая. Самозанятые получат и налоговый капитал в размере одного МРОТ.
По данным на 1 мая 2020 года, в Москве в качестве самозанятых зарегистрировано 275 тысяч человек с налогооблагаемым доходом свыше 54 миллиардов руб.
В целом государство компенсирует самозанятым гражданам в России около 17 миллиардов руб. Самозанятые получат обратно уплаченные в прошлом году налоги, в среднем — 5% от общего дохода. Максимальный размер выплат может превысить 100 тысяч руб.
Самозанятые стали первой категорией предпринимателей в России, которые получат прямые денежные выплаты от государства. Размер выплат зависит напрямую о того, насколько успешно велась деятельность в прошлом году. Механизм простой: всем вернут фактически уплаченные налоги.
Предыдущие меры поддержки бизнеса самозанятых фактически никак не касались. На то есть причины, в основном законодательные.
Самозанятые облагаются 4%- и 6%-ми налогами. Если ежемесячный доход составляет, к примеру, 110 тысяч руб. – умножаем его на 12 и высчитываем процент. Размер выплаты при таком доходе в прошлом году составит от 53 тысяч до 79 тысяч руб. соответственно. Кто больше платил — больше и получит.
В марте 2020 года Госдума предоставила регионам право самостоятельно вводить налог для самозанятых.