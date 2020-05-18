Новая авиакомпания, которую создают на Дальнем Востоке, приобретет до 60 самолетов Сухой Суперджет и 16 лайнеров МС-21. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов автору программы Москва. Кремль. Путин Павлу Зарубину.

Новая авиакомпания, которую создают на Дальнем Востоке, приобретет до 60 самолетов "Сухой Суперджет" и 16 лайнеров МС-21. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.По словам Борисова, на базе компании будет отрабатываться новая модель сервиса и ремонта, чтобы поднять престиж отечественной авиации."Репутационные риски, которые понес на определенном этапе "Аэрофлот", — недопустимы. Поэтому сегодня на базе компании Red Wings, которая принадлежит "Ростеху", будет создана новая компания. Там будет сделан акцент на использовании именно отечественной авиатехники", — заявил Юрий Борисов.По его словам, до 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов "Суперджет" и 16 самолетов МС-21."Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, эталонная модель организации сервиса и ремонта, чтобы довести до определенных мировых стандартов вопросы эксплуатации, чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты в период эксплуатации уступают западным. И эта модель будет тиражироваться в других авиакомпаниях", — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации."Заодно эта авиакомпания будет обладать определенными преференциями: субсидирование лизинговых платежей, субсидирование стоимости эксплуатации летного часа, субсидирование стоимости билетов на Дальний Восток и в Сибирь, и осуществлять перевозки наших граждан российскими самолетами", — добавил Юрий Борисов.