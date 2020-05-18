В космодроме Восточный усилили меры по противодействию распространения коронавируса. В космическом центре проводят регулярную обработку всех объектов. Два раза в день проводится дезинфекция транспорта, доставляющего работников.

В космодроме "Восточный" усилили меры по противодействию распространения коронавируса. В космическом центре проводят регулярную обработку всех объектов. Два раза в день проводится дезинфекция транспорта, доставляющего работников. Всех сотрудников предприятия обеспечили санитайзерами, передает ГТРК "Амур".Также на Восточном усилили контроль за соблюдение масочного режима. В столовых организации установлен специальный график посещения, позволяющий избегать скопления людей. О необходимости соблюдать режим несколько раз в день напоминают с помощью звуковых оповещений. , В настоящий момент на объекте не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.Отметим также, что в Тынде местная жительница с диагнозом "коронавирус" отказалась от госпитализации. В результате горожанку заставили лечь в больницу через суд. А в Циолковском начали проверку по факту того, что женщина не сообщила специалистам службы "112" о своем возвращении из Хабаровска. Через несколько дней у неё подтвердилось наличие инфекции. В городе была приостановлена работа дежурной группы, которую посещал ребенок заболевшей. В детском саду будет проведена санитарная обработка.Добавим, что на данный момент под наблюдением врачей находятся 899 жителей региона, контактировавших с зараженными. Шимановск сегодня был закрыт на въезд и выезд. Такая мера была принята из-за быстрого роста количество пациентов с COVID-19 и несоблюдения режима самоизоляции.