На север Омской области обрушился мощный ураган. Стихия задела Знаменский и Тарский районы. В прошедшие выходные здесь бушевал сильный ветер и дождь. Фото с последствиями непогоды очевидцы опубликовали в социальных сетях, передает ГТРК Иртыш.

На север Омской области обрушился мощный ураган. Стихия задела Знаменский и Тарский районы. В прошедшие выходные здесь бушевал сильный ветер и дождь. Фото с последствиями непогоды очевидцы опубликовали в социальных сетях, передает ГТРК "Иртыш".На кадрах из Тары видны поваленные ветки, сорванная крыша, обрушившийся ангар со спортивным инвентарем и даже теплица, занесенная ветром на жилой дом. При этом, остальные территории региона циклон практически не затронул. В областной столице прошел небольшой дождь.