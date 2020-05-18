На петле и примыкающей к ней улице Толмачёвской образуются пробки

Во Владимире на пересечении федеральной трассы М-7 с бульваром художника Иванова вновь изменят схему движения. На примыкающей к ней улице Толмачёвской образуются небезопасные заторы, сообщает пресс-служба мэрии города.16 мая глава администрации города Владимира Андрей Шохин обсудил с руководством ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» вопросы обеспечения безопасности на пересечении «Пекинки» с улицей Толмачевской и бульваром художника Иванова. Там, напомним, в начале мая уже скорректировали схему движения и режим работы светофоров, из-за чего на петле и примыкающей к ней улице Толмачёвской образуются пробки.Выехав на место, в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» решили разработать новую безопасную схему движения на этом участке.