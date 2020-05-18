Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире приближается к пяти миллионам человек. Жертвами коронавируса стало свыше 315 тысяч. Ученые по всему миру пытаются ускорить процесс создания вакцины, но в США они еще и подвергаются давлению со стороны правительства.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире приближается к пяти миллионам человек. Жертвами коронавируса стало свыше 315 тысяч. Ученые по всему миру пытаются ускорить процесс создания вакцины, но в США они еще и подвергаются давлению со стороны правительства. Белый дом пообещал к концу года 300 миллионов доз, причем, без гарантий, что вакцина будет безопасной и эффективной. Главное, чтобы она была.Голову вверх, глаза закрыть. По возможности задержать дыхание. Для губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо процедура тестирования на COVID-19, по всей видимости, уже привычная. Во время ее проведения он успевал еще и комплименты медработнице отвешивать. Мол, собой она украшает защитный костюм. Цель масштабного перформанса на камеру — показать, насколько это просто, и призвать сограждан проходить тестирование.Чем больше будет тестов, уверен Куомо, тем лучше. Такое же отношение и к вакцинации, как только препарат пройдет тестирование. Белый дом ранее объявил: к концу года будет произведено 300 миллионов доз. Но министр здравоохранения США решил попридержать коней."Давайте проясним. Это не обещание – это цель. А вы не можете достичь 100-процентной цели, которую ставите не вы. Для ее достижения, конечно, будут мобилизованы все силы правительства США. Фармацевтические компании объявили, что разработка займет именно столько времени. Они используют свои традиционные подходы. Президент сказал, что это неприемлемо. Мы стараемся ускорить процесс разработки вакцины. Конечно, сотни миллионов доз будут произведены с риском, что они не сработают, будут неэффективны и не безопасны. Но они будут в принципе", — говорит министр здравоохранения США Алекс Азар.В Бразилии тем временем и без вакцины идут на риск. Возле президентского дворца устроили митинг в поддержку идей главы страны отменить карантинные меры. Болсонару призывает всех сограждан вернуться к работе, нарушив тем самым распоряжения губернаторов. Действия глав областей Болсонару называет не иначе как желанием сместить его с должности. Уверен, что коронавирус не так страшен, как удар по экономике. При этом от сподвижников держался на расстоянии. И в маске. Такая позиция президента многих бразильцев откровенно шокирует. Отчаявшиеся жители уже взяли борьбу с коронавирусом в свои руки. В Манаусе улицы горожане дезинфицируют собственными силами — при помощи отбеливателей и щеток."А что нам еще остается? Нас все оставили. В нашем районе очень много жертв. И так бы и продолжалось, если бы мы не взяли инициативу в свои руки. Если вы дезинфицируете свой дом со спиртосодержащими средствами или отбеливателем, почему бы и вход к вашему жилищу на улице не помыть? Мы все ответственны за борьбу с этим вирусом", — говорит житель Манауса Антониу Сена.В Великобритании улицы граждане самостоятельно не чистят, но в битву за них вступили. Велосипедисты посредством массового катания потребовали у правительства разрешение на прогулки на двухколесном транспортном средстве в качестве послабления карантинных мер. Пока на велосипеде можно только добираться на работу."Мы хотим вернуть себе улицы. Хотим быть уверены, что возвращение к нормальной жизни не коснется только автомобилистов и бизнесменов. Улицы можно пользовать не только для бизнеса, если держаться на расстоянии двух метров к примеру", — говорит британец.В Польше тем временем требования высказывались менее мирным путем. В Варшаве владельцы ресторанов, кафе, клубов и других предприятий собрались на акцию протеста с требованием немедленно снять все ограничения. Не обошлось без потасовок с полицией. И это при том, что на послабление правительство уже пошло – 4 мая в стране открыли торговые центры, а с 18 мая разрешается возобновить свою работу предприятиям общественного питания и косметическим салонам.