18.05.2020

2020-05-18 17:50:03

Нарушителей режима самоизоляции во Владимирской области оштрафовали почти на миллион

По данным Владимирского облсуда, на 7 мая судами региона было рассмотрено 708 дел о нарушении режима самоизоляции.

Нарушители в общей сложности оштрафованы более чем на 900 тысяч рублей. Самые крупные штрафы - 15 тысяч, 20 тысяч и 30 тысяч рублей - наложены на владимирцев, вернувшихся из других стран и проигнорировавших двухнедельный карантин.

«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» предусматривает наказание до 30 тысяч рублей; но, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, либо если оно совершено повторно – гражданин будет оштрафован на сумму от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.