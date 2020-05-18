Пляжный сезон будет открыт на Украине, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. По его словам, были проведены консультации с эпидемиологами и инфекционистами, и они подтвердили, что морская соль и солнце уничтожают возбудитель COVID-19.

Пляжный сезон будет открыт на Украине, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко."Начну с приятной новости: в этом сезоне мы сможем купаться", — сказал он на брифинге. По его словам, были проведены консультации с эпидемиологами и инфекционистами, и они подтвердили, что морская соль и солнце уничтожают возбудитель COVID-19.Кроме того, возбудитель инфекции выживает в пресной воде, но в проточной речной воде инфицироваться очень сложно, это может произойти только при близком контакте. Поэтому и на речных пляжах Украины будет разрешено отдыхать летом.При этом пляжи не должны будут посещать люди из зоны риска – старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, передает РИА Новости. Также украинцы должны будут соблюдать дистанцию не менее 2 метров и правила личной гигиены. Обслуживающий персонал на пляжах будет обязан носить маски.На Украине зафиксировано 18616 случаев коронавирусной инфекции, скончались 535 человек.