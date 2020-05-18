Несмотря на то, что сезон чемпионата мира по автогонкам Формула-1 пока еще не открыт и точную дату его старта назвать невозможно, организаторы Гран-при России, что назначен на 27 сентября в Сочи, вполне оптимистично смотрят в будущее и рассчитывают даже пригласить фанатов автоспорта на трибуны.

Несмотря на то, что сезон чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" пока еще не открыт и точную дату его старта назвать невозможно, организаторы Гран-при России, что назначен на 27 сентября в Сочи, вполне оптимистично смотрят в будущее и рассчитывают даже пригласить фанатов автоспорта на трибуны."Думаю, у нашей гонки есть все шансы стать первой, проведенной со зрителями, — цитирует портал Grandpx.News промоутера Гран-при России Алексея Титова. – Но нужно понимать, что ситуация с эпидемией довольно сложная, и пока рано говорить о том, как все будет выглядеть в конце сентября".Следует заметить, что дата проведения этапа "Ф-1" на черноморском побережье России остается неизменной. "Все те версии формулического календаря, которые были представлены в разных вариантах инсайдерской информации в интернете – лишь догадки, потому что у "Формулы-1" есть понимание лишь того, что гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля. Все, что касается других мероприятий, остается под вопросом", – отметил Титов.