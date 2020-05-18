Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса. Об этом он сам сообщил журналистам. О болезни Пескова и его супруги стало известно 12 мая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса. Об этом он сам сообщил ТАСС."Пока лечусь", – ответил Песков на вопрос о самочувствии. Пресс-секретарь президента РФ поблагодарил за заботу о его здоровье.О болезни Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки стало известно 12 мая.Ранее сообщалось о ряде случаев заболевания COVID-19 правительстве РФ. Заразились премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.8 мая Якушева выписали из больницы, он продолжил лечение на дому. Любимова и Фальков вылечились и вышли на работу. Что касается Мишустина, то он идет на поправку и может вернуться к работе уже на этой неделе.