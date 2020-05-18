Пенсионный фонд России досрочно перевел пенсии за апрель, сообщил глава ПФР Максим Топилин в эфире НТВ.

Пенсионный фонд России досрочно перевел пенсии за апрель, сообщил глава ПФР Максим Топилин в эфире "НТВ".Пенсионный фонд России в конце марта перевел банкам и "Почте России" деньги, чтобы они могли выплатить апрельские пенсии и пособия, и помочь пожилым людям.Как пояснили в пресс-службе фонда, это было сделано досрочно, в связи с указом президента России Владимира Путина о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля. Следующая неделя объявлена нерабочей для профилактики распространения коронавируса.Всего банкам и "Почте России" 26 и 27 марта было выделено 469,2 миллиарда рублей. Из этой суммы россиянам будут выплачены пенсии в первой половине апреля, а ветераны получат единовременные выплаты к 75-летию Победы.