Новосибирсцы обсуждают ролик, на которой лось переплывает Обь. Видеозапись опубликовали в группе Инцидент.Новосибирск в соцсети ВКонтакте.

Новосибирсцы обсуждают ролик, на которой лось переплывает Обь. Видеозапись опубликовали в группе "Инцидент.Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте".Сохатый успел стать настоящей звездой интернета. В воду животное из-за аномальной жары, пришедшей в мегаполис. Люди беспокоились, что вода в реке слишко холодная и даже вызвали спасателей, передает ГТРК "Новосибирск".Плывущий лось был замечен в районе Затона 17 мая. Сибиряки сообщили, что сначала он плыл к протоке, но потом передумал и направился к островам. Позже стало известно, что животное добралось до суши."Сейчас у нас жарко, вот он и захотел искупаться", – говорит Татьяна Литвинова."В Оби кого только не увидишь", – прокомментировала Елена Минина.Напомним, накануне в Новосибирске спасли упавшую в Обь собаку.