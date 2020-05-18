Около 40% жителей в США отказываются от покупки товаров, сделанных в Китае, согласно опросу, проведенному консалтинговой фирмой FTI Consulting.

Около 40% жителей в США отказываются от покупки товаров, сделанных в Китае, согласно опросу, проведенному консалтинговой фирмой FTI Consulting.Около 22% опрошенных говорят, что не будут покупать товары из Индии, 17% отказываются покупать товары из Мексики. При этом 12% опрошенных жителей США бойкотируют товары из Европы.Согласно данным опроса такое решение отражает политику протекционизма президента Дональда Трампа. 55% из опрошенных заявили, что Китаю нельзя доверять в выполнении взятых в январе обязательств по покупке больше американских товаров.78% опрошенных заявили, что готовы платить больше за продукты и товары, если компания-производитель перенесла их производство из Китая в США. 66% заявили о поддержке усиления ограничений импорта для стимулирования роста экономики США.Изменение настроений в обществе США неожиданно, поскольку подавляющее большинство жителей США традиционно избегают протекционизма: около 80% американцев воспринимают международную торговлю как возможность, а не как угрозу, и эта цифра постоянно росла в течение последнего десятилетия согласно опросу института Гэллапа.Президент Дональд Трамп ужесточил риторику против Китая из-за пандемии, заявив, что США могут полностью разорвать все связи с КНР. Трамп считает ответственным Китай за распространение коронавируса.Но для большинства компаний США, работающих в Китае, это невозможно, сообщило агентство Bloomberg. Согласно мартовскому опросу членов Американской торговой палаты в Китае 44% представителей компаний США заявили, что невозможно разделить экономику двух стран. В октябре этот показатель равнялся 66%.