Мужчина из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из предмета, похожего на пневматический пистолет, по окнам здания, расположенного напротив...

Сотрудники полиции ОМВД России по Хорошевскому району задержали подозреваемого в хулиганских действиях.В территориальный отдел полиции поступило заявление от сотрудника службы безопасности одного из учреждений на Хорошевском шоссе. Он сообщил о том, что из соседнего дома произведено несколько выстрелов по зданию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили квартиру, из которой предположительно производились выстрелы, и на месте задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в совершении противоправного деяния. В квартире также находилась 31-летняя женщина, которая была очевидицей происходившего. Согласно результатам медицинского освидетельствования оба находились в состоянии алкогольного опьянения.Установлено, что мужчина из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из предмета, похожего на пневматический пистолет, по окнам здания, расположенного напротив окон его дома. Пострадавших от выстрелов нет.На месте происшествия были изъяты предмет, похожий на пневматический пистолет, 10 газовых баллончиков, цилиндрическая емкость, растительное вещество и 2 баллончика с дробью. Все изъятое направлено на экспертизу.Дознанием ОМВД России по Хорошевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29