Появилась информация о том, что Полина Гагарина ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Сообщается, что певица уже уволила мужа с должности директора ее компании.

Появилась информация о том, что Полина Гагарина ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Сообщается, что певица уже уволила мужа с должности директора ее компании.42-летний Дмитрий Исхаков и 33-летняя Полина Гагарина были вместе на протяжении шести лет. Популярная исполнительница родила фотографу дочь Мию, лица которой пара предпочитает не афишировать. Эта пара считалась одной из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.Но оказалось, что в последнее время у супругов накопились серьезные проблемы. Как утверждают люди из окружения Гагариной и Исхакова, пара не живет вместе уже на протяжении нескольких месяцев.11 Янв 2019 в 4:05 PSTМатериал дополняется