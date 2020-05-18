В августе в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Александр Лукашенко собрался провести в кресле главы государства еще пять лет. Но для Батьки не все так просто: прежде чем объявить об участии в выборах, он заручился поддержкой американцев, считает политолог Кость Бондаренко.

В августе в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Александр Лукашенко собрался провести в кресле главы государства еще пять лет. Но для Батьки не все так просто: прежде чем объявить об участии в выборах, он заручился поддержкой американцев, считает политолог Кость Бондаренко.Отношения между Вашингтоном и Минском последнее время резко потеплели. В начале мая президент США Дональд Трамп предложил назначить заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер послом в Белоруссию – первым за 12 лет.Восстановление работы американского диппредставительства в Минске говорит о том, что Соединенные Штаты уже признали будущие выборы состоявшимися, считает политолог Кость Бондаренко. Для американцев предпочтителен Александр Лукашенко, чем условный "ставленник Москвы" или вхождение Белоруссии в состав России, пояснил эксперт.По его мнению, белорусский лидер напугал Вашингтон тем, что Минск может пойти на углубленную интеграцию с Москвой. Тем самым Лукашенко получил одобрение американцев на шестой президентский срок, заявил Бондаренко в эфире ютуб-канала "Капитал".Очередные выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко 14 мая подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом. Помимо главы государства на высший пост претендуют 14 человек.Для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии необходимо пройти сбор подписей. Избирательная кампания начнется за несколько недель до голосования.С приближением выборов ситуация в Белоруссии накаляется. Местная оппозиция обвиняет в подыгрывании Кремлю. После победы на выборах он согласится на тесную интеграцию с Россией, считают оппоненты Батьки.