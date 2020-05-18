Насколько устойчивой окажется наметившаяся в России тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 зависит о того, как россияне соблюдали режим самоизоляции во время майских праздников. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Павлу Зарубину на телеканале Россия 24.

Насколько устойчивой окажется наметившаяся в России тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 зависит о того, как россияне соблюдали режим самоизоляции во время майских праздников. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".По мнению Поповой, если большинство людей в праздничные дни оставались дома, то уровень заболеваемости и дальше будет снижаться.Попова также отметила, что сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизировалась практически на всей территории страны."Все в одинаковой мере предприняли должное реагирование, проводили необходимые мероприятия, поэтому стабилизация отмечается по всей стране, во всех регионах", — заявила она.Вместе с тем, в некоторых регионах из-за нарушений режима самоизоляции ситуация пока остается напряженной."Их очень малое количество, не больше семи", — пояснила глава Роспотребнадзора.