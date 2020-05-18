Российский кабмин утвердил новые правила приостановки работы предприятий. Теперь главы регионов должны согласовывать такие решения относительно деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей с оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Российский кабмин согласовал новые правила приостановки работы предприятий. Согласно документу, подписанному исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым, теперь главы регионов должны согласовывать такие решения относительно деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей с оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.Для того, чтобы ограничить работу предприятия, определить особенности его работы, а также численность занятых сотрудников, глава региона должен направить проект в Минэкономразвития. Затем документ рассмотрят Минфин и Роспотребнадзор. Ведомства оценят целесообразность решения. А окончательное согласование будет проводиться оперштабом.В проекте главы региона должны быть указаны предприятия, работу которых хотят приостановить или ограничить, данные о том, где они находятся, срок действия заявленных мер, а также поддержка, которая будет оказана в первую очередь для сохранения занятости. Проекты по предприятиям в ряде областей экономики будут считаться согласованными в случае, если в течение пяти суток с момента их подачи в Минфин власти не заявят об обратном. При этом против тех, кто входит в отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, ограничения вводить нельзя.