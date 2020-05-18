Чистая прибыль (МСФО) ирландской компании Ryanair Holdings Plc, крупнейшего в Европе бюджетного авиаперевозчика, упала в 2020 финансовом году, который завершился 31 марта, на 27% до 648,7 миллиона евро против 885 миллионов евро годом ранее.

Чистая прибыль (МСФО) ирландской компании Ryanair Holdings Plc, крупнейшего в Европе бюджетного авиаперевозчика, упала в 2020 финансовом году, который завершился 31 марта, на 27% до 648,7 миллиона евро против 885 миллионов евро годом ранее.Доналоговая прибыль уменьшилась на 29% до 670,3 миллиона евро против 948,1 миллиона евро годом ранее. Показатели ухудшились из-за пандемии коронавируса, поскольку спрос на авиаперевозки сократился, сообщает компания.Между тем годовая выручка выросла до 8,49 миллиарда евро против 7,69 миллиарда евро годом ранее. Стоимость билетов увеличилась на 2%, базовая прибыль — на 13% до 1,002 миллиарда евро.Ryanair предупредила, что ожидает в I квартале текущего фингода убыток в размере 200 миллионов евро, во II квартале — чуть меньше. Авиакомпания не предоставила прогноз на весь 2021 фингод из-за неопределенности, связанной с продолжительностью пандемии коронавируса.Авиакомпания намерена перевезти в новом фингоду менее 80 миллионов пассажиров, что почти вдвое меньше первоначального прогноза (154 миллиона). В 2020 фингоду Ryanair перевезла 148,6 миллиона пассажиров (+ 4% в годовом выражении). Загруженность рейсов уменьшилась до 95% с 96% в 2019 фингоду.Капитализация авиакомпании сократилась с начала года почти на 40%. В прошлом фингоду Ryanair совершала свыше 2,4 тысячи полетов в день из 240 аэропортов в 40 странах (1,8 тысячи маршрутов). Парк авиакомпании насчитывает 470 самолетов Boeing-737.В группу Ryanair входят одноименная авиакомпания, а также авиакомпании Buzz, Lauda и Malta Air.