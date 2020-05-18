Прокуратура Москвы проводит проверку после сообщений ряда СМИ о том, что паспортные данные граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции в столице, попали в открытый доступ. Если эта информация подтвердится, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратура Москвы проводит проверку после сообщений ряда СМИ о том, что паспортные данные граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции в столице, попали в открытый доступ.Как, в частности, сообщил "Коммерсант", в Сети по уникальному идентификатору начислений штрафов за нарушение самоизоляции в Москве можно найти персональные данные нарушителя режима самоизоляции: фамилию, имя и отчество и паспортные данные.Глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова рассказала, что надзорное ведомство организовало проверку информации о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу, а также исполнение ответственными должностными лицами федерального законодательства о персональных данных.Нефедова добавила, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, передает ТАСС.Режим самоизоляции в Москве, Подмосковье и других регионах России был введен с целью предотвращения распространения коронавируса.За его нарушение предусмотрены административные штрафы. По состоянию на 10 мая в Москве было выписано 35 тысяч таких штрафов.Ранее в прессе появилась информация о том, что в Сеть попали данные клиентов курьерской службы.