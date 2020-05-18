Звезда сериала Кадетство все еще не нашла общий язык с экс-возлюбленной. Александр Головин так и не признал дочь.

Звезда сериала "Кадетство" все еще не нашла общий язык с экс-возлюбленной.Александр Головин так и не признал дочь.В минувшем апреле наследнице актера, Оливии, исполнилось двагода. Дочь Александра Головина живет в Краснодаре вместе с матерью, СветланойБелогуровой.По словам Белогуровой, Головин так и не испытал отцовскихчувств к малышке, которая очень на него похожа. Светлана не оставляет попыткисвязаться с Александром, но тот не отвечает на звонки и сообщения. "Это еговыбор, ему с этим жить, у меня нет обид или негатива – я отпустила и простила",– рассуждает экс-зазноба звезды сериала "Кадетство". Девушка благодарна актеруза ребенка. Сейчас Белогурова устраивает собственную жизнь.Светлана подчеркнула, что давно перестала требовать что-либоот Александра. К свежему иску, где с артиста пытаются получить 200 тысяч за судебныеиздержки, она не имеет никакого отношения. По словам Белогуровой, на заседанияона давно не ходит, всем занимаются ее московские адвокаты. Тем не менее,запрос о возмещении суммы трат был отклонен, так как юристы опоздали сосроками.Светлана Белогурова подозревает, что адвокаты настраивают АлександраГоловина против нее и дочери. Защитники актера постоянно искажают информацию.Напомним, роман звезды сериала "Кадетство" АлександраГоловина и гримера Светланы Белогуровой завершился скандалом. Девушка родилаартисту дочь, которую тот отказался признавать. Отцовство знаменитости доказаличерез суд. – 22 тысячи вмесяц.