Российский шахматист Даниил Дубов упустил победу на Мемориале Стейница в мужском зачете. В последний день соревнований россиянин потерпел три поражения, дважды сыграл вничью и лишь раз праздновал успех. В итоге он набрал десять очков и занял второе место в онлайн-турнире.

Российский шахматист Даниил Дубов упустил победу на Мемориале Стейница в мужском зачете. В последний день соревнований россиянин потерпел три поражения, дважды сыграл вничью и лишь раз праздновал успех. В итоге он набрал десять очков и занял второе место в онлайн-турнире.Его обошел действующий чемпион мира Магнус Карлсен. В заключительный день турнира норвежский гроссмейстер добился трех побед при трех ничьих. Карлсен набрал 12 очков из 18 возможных и выиграл Мемориал Стейница. Третьим стал россиянин Петр Свидлер (9,5 балла).Напомним, что победу в женском зачете турнира одержала россиянка Екатерина Лагно, набравшая 12 очков из 18 возможных.