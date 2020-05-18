Алексей Кавокин из Российского квантового центра получил премию Международного симпозиума по изучению сложных полупроводников. Он был удостоен награды за создание лазера нового типа, ранее считавшегося невозможным.

Алексей Кавокин из Российского квантового центра получил премию Quantum Devices Award, что можно перевести как "Премия за [создание] квантовых устройств". Физик был удостоен награды за создание лазера нового типа, ранее считавшегося невозможным.Кавокин выяснил, что конденсат Бозе-Эйнштейна (мы подробно рассказывали о том, что это такое) можно получить при комнатной температуре. Как пояснил лауреат для "33Live.RuНаука" по электронной почте, в XX веке это экзотическое состояние наблюдалось только при сверхнизких температурах, около одной стомиллионной доли градуса выше абсолютного нуля.В 2003 году исследователь вместе с коллегами рассчитал кристаллическую структуру, в которой это явление можно наблюдать при комнатной температуре. А в 2007 году группа Кавокина продемонстрировала это явление в эксперименте.Конденсат Бозе-Эйнштейна (КБЭ) при этом образовывали поляритоны. "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) подробно объясняли, что это за звери. Напомним вкратце, что поляритоны образуются при взаимодействии вещества и излучения и относятся к квазичастицам. Они во многих отношениях похожи на настоящие частицы, такие как электрон или фотон, но всё-таки ими не являются.Группа Кавокина создала лазер нового типа.Иллюстрация Pixabay.В том же 2007 году Кавокин с коллегами презентовал поляритонный лазер. Он работает за счёт того, что состоящий из поляритонов КБЭ спонтанно испускает фотоны. Этим он очень отличается от абсолютного большинства других лазеров. В обычной схеме требуется накачанная энергией среда и "затравочный" импульс излучения. Двигаясь сквозь вещество, он высвобождает запасённую в нём энергию и вызывает лавину новых фотонов.Поясним, что благодаря своим особенностям поляритонный лазер может стать основой для создания квантовых компьютеров нового типа.Отметим, что премия Quantum Devices Award учреждена в 2000 году. Её присуждает Международный симпозиум по изучению сложных полупроводников (International Symposium on Compound Semiconductors).Награда присуждается ежегодно и полностью достаётся одному лауреату (в отличие, скажем, от Нобелевской, которая может быть разделена между несколькими лауреатами).Церемония вручения в этом году отменена из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что торжественное награждение Кавокина пройдёт через год. Российский физик будет чествоваться вместе с лауреатом 2021 года.