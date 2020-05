Россия в марте сократила вложения в казначейские обязательства Министерства финансов США (US Treasuries) на $8,732 миллиарда до $3,854 миллиарда. В феврале Россия держала в гособлигациях $12,586 миллиарда, сообщает Минфин США.

Россия в марте сократила вложения в казначейские обязательства Министерства финансов США (US Treasuries) на $8,732 миллиарда до $3,854 миллиарда. В феврале Россия держала в гособлигациях $12,586 миллиарда, сообщает Минфин США.В том числе вложения России в долгосрочные бумаги сократились на $928 миллионов до $3,381 миллиарда, в краткосрочные бумаги — на $7,804 миллиарда до $473 миллионов.В апреле 2018 года Россия на фоне жестких антироссийских санкций сократила вложения в US Treasuries почти в два раза — с $96,1 миллиарда до $48,7 миллиарда. В мае показатель упал более чем в три раза — до $14,9 миллиарда. При этом еще в 2013 году вложения России в US Treasuries превышали $150 миллиардов.Между тем Япония осталась в марте крупнейшим держателем долговых гособязательств США десятый месяц подряд, увеличив вложения на $3,4 миллиарда до $1 триллиона 271,7 миллиарда.Китай, занимающий второе место, сократил портфель US Treasuries на $10,7 миллиарда до $1 триллиона 81,6 миллиарда.Третье место заняла Британия ($395,3 миллиарда), четвертое — Ирландия ($271,5 миллиарда), пятое — Бразилия ($264,4 миллиарда). В десятку крупнейших держателей US Treasuries вошли также Люксембург, Гонконг, Швейцария, Каймановы острова и Бельгия.Совокупные вложения нерезидентов в US Treasuries сократились в марте на $256,6 миллиарда до $6 триллионов 810,1 миллиарда, из которых бумаги на $4 триллиона 117,9 миллиарда принадлежали правительствам или центробанкам других стран.