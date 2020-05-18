Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект об увеличении срока выплаты ежемесячной накопительной пенсии на шесть месяцев. Это будет означать и уменьшение размера каждой выплаты.

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект об увеличении срока выплаты ежемесячной накопительной пенсии на шесть месяцев. Это будет означать и уменьшение размера каждой выплаты.Власти рассчитывают, что выплаты из накопительной части каждому пенсионеру будут производиться в течение 22 лет. Это на полгода больше, чем было ранее.Соответствующий законопроект разработало Министерство труда и социальной защиты России. В ведомстве объяснили, что эта инициатива обусловлена данными Федеральной службы государственной статистики (Росстата) об увеличении продолжительности жизни россиян, передает телеканал "". Увеличение этого периода одновременно будет означать уменьшение каждой выплаты."Создается опасность того, что сама доля накопительной пенсии уменьшится до критического минимума. Причем очевидно, что не все граждане доживают до цифр, указанных в документе", – рассказал первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов.Некоторые депутаты считают, что продолжительность жизни россиян на деле не такая высокая, как указано в прогнозах Росстата. Это, в свою очередь, означает, что многие люди просто не получат тех денег, которые были предназначены специально для них.Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заметил, что для россиян вопрос изменения пенсий по-прежнему остается острым. Это означает, что к инициативе Минтруда многие могут отнестись настороженно.