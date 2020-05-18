Самарские власти продлили в регионе режим самоизоляции. Об этом стало известно накануне, 17 мая. Ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, решили сохранить до 25 мая.

Самарские власти продлили в регионе режим самоизоляции. Об этом стало известно накануне, 17 мая. Ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, решили сохранить до 25 мая.Сообщается также о целом ряде послаблений, которые вводятся для жителей региона. Так, самарцам разрешили гулять в парках и скверах, заниматься спортом. Все это — в группах не более двух человек. Развлекательные объекты пока открывать не будут.Также возобновят работу торговые точки площадью не более 400 квадратных метров и некоторые предприятия.По последним данным, за минувшие сутки COVID-19 в области заболело еще 66 жителя края. Как уточняет оперативный штаб, общее число заболевших на 18 мая составило 1503 человека. 322 выздоровели. Скончались 10 граждан.