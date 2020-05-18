Жил в деревне мужик и было у него три сына.
Раз утром отец возвращается со двора и говорит:
- У нас корову с3,14здили.
Старший сын:
- Раз кто-то с3,14здил, значит 3,14дор.
Средний сын:
- Раз 3,14дор, значит из Марьинки.
Младший:
- Раз из Марьинки, значит Ванька Косой.
Пошли в Марьинку, поймали Ваньку, дали в ухо:
- Верни корову!
- Нет у меня коровы!
Дали еще раз:
- Верни корову!
- Нет у меня коровы!
- Тогда пошли к мировому судье.
Приводят Ваньку к судье и говорят:
- Вот он у нас корову с3,14здил.
- А почему вы решили, что именно он у вас корову с3,14здил?
- Ну как!
- Раз кто-то с3,14здил, значит 3,14дор.
- Раз 3,14дор, значит из Марьинки.
- Раз из Марьинки, значит Ванька Косой.
- Да... Интересная логика.
Суд
еще анекдот!