18.05.2020

2020-05-18 14:00:04

Самоизоляция во Владимирской области снизилась вдвое

Индекс резко пошел вниз по всей центральной России.

При этом владимирцы соблюдают режим хуже, чем Москва (2) и Нижний Новгород (1,6).

Во Владимире показатель самоизоляции составляет 1,4 балла. (вчера бал 3,3) В Иванове он еще ниже — 1,2 (3,5). В Коврове 1,5 (3,5) и Муроме 1,9 (3,3).

Нет сомнений, что массовое нарушение самоизоляции вызвано необходимостью ходить на работу. А в выходные дни жители все же предпочитают больше оставаться дома.

Наполним, что сегодня во Владимирской области установлен антирекорд — за сутки подтверждено заражение коронавирусому 99 человек. Это самое большое количество зараженных за всю историю наблюдейний.

«На улице есть люди», - предупреждает Яндекс. Интерактивная карта онлайн показывает, насколько хорошо жители соблюдают режим.

Чем больше уровень нынешний дневной активности жителей похож на тот же показатель ночью. По этому признаку и выносится оценка уровня самоизоляции жителей городов. От 0 — «на улицах много людей» до 5 — «все сидят по домам».