Саудовская Аравия решила заработать на спекуляциях. Суверенный фонд страны скупил подешевевшие в кризис акции американских и европейских компаний.

Саудовская Аравия решила заработать на спекуляциях. Суверенный фонд страны скупил подешевевшие в кризис акции американских и европейских компаний, об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.Объектом инвестиций стали бумаги широкого круга компаний, в том числе и секторов, пострадавших от карантина едва ли не сильнее всех. Это банки, в том числе Bank of America и Citigroup, производитель авиакосмической техники – корпорация Boeing, кроме того, саудиты купили долю в инвесткомпании Уоррена Баффетта — Berkshire Hathaway, которая в I квартале понесла рекордные убытки.Также саудовский фонд решил купить акции Disney, развлекательные парки которой закрыты.Вложения во все вышеперечисленные компании составляют примерно по $500 миллионов. Ранее сообщалось, что суверенный фонд Саудовской Аравии вложился также в бумаги энергетических компаний Европы — Equinor, Royal Dutch Shell, Total и Eni – суммарно на миллиард долларов. Кроме того, на $370 миллионов были куплены акции одной из крупнейших в мире круизных компаний – Carnival Corporation.Добавим, что на этом королевство останавливаться не собирается, оно планирует привлечь кредит на $10 миллиардов и нарастить инвестиционный портфель.